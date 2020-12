VIDEOKÕNE | Jyväskylä hokimees Robert Rooba: Soome ralli ärajäämine oli siin suur asi

Rooba rääkis Delfile oma möödunud aasta tegemistest, keerulisest koroonaperioodist, mis sundis JYP-i vähendama oma mängijate palku, ära jäänud Soome rallist ning ka muudel teemadel. Ühtlasi oli Roobal sõnum kogu Eesti spordiavalikkusele, mis rahulikul pühade ajal kindlasti kõrva taha tasub panna ja millest tulevikuski juhinduda.

Kuula ja vaata Rooba intervjuud pikemalt juba videost!

Taustaks tasub teada, et JYP-il tänavune hooaeg kõige roosilisemalt pole kulgenud. 19 mängu järel hoitakse 4 võidu, 1 lisaajavõidu, 3 lisaajakaotuse ja 11 kaotusega alles 14. ehk eelviimast kohta, kuid see ei tähenda, et Rooba ja ta tiimikaaslased pead norus istuksid. Töö käib selle nimel, et kehv seeria positiivseks pöörata. Rooba ise on tänavu kogunud 9 resultatiivsuspunkti (5 väravat + 4 väravaööstu), jagades sellega oma meeskonnas paremuselt teist kohta.