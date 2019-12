VIDEO | Venemaa jäähokiväravavaht tegi NHLis ajalugu

Nimelt sai Samsonovist alles teine väravavaht NHLis, kes on suutnud oma debüüthooajal võita võõrsil esimesed seitse mängu. Varem on samaga hakkama saanud vaid ameeriklane Brent Johnson 1990ndate lõpus.

Samsonov tõrjus eile Devilsi 27-st pealeviskest 24.

Kui Washington on idakonverentsis 55 punktiga liidrikohal, siis New Jersey (27p) on alles eelviimane.

NHLi tulemused

Standings provided by Sofascore LiveScore