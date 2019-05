VIDEO | Venemaa hokiäss veetis aega võõra naise hotellitoas. Laual olid valge pulber ja rulli keeratud dollarid

Madis Kalvet reporter RUS

Venemaa hokiäss Jevgeni Kuznetsov. Foto: Justin Cooper, ZUMAPRESS.com/Scanpix

27-aastane Venemaa hokiäss Jevgeni Kuznetsov on sattunud skandaalide keerisesse. Eelmisel nädalal lõppenud jäähoki MM-il Venemaa koondisega pronksmedali võitnud Kuznetsovist on internetis ringlemas video, kus ta veedab aega hotellitoas, kus laual on nii triipudeks veetud valget pulbrit kui ka rulli keeratud dollareid.