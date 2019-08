VIDEO | Vallot Pukk: KHL-i hooajal ootab ees äärmiselt omapärane olukord areenidega

Ja veel – äärmiselt omapärane on olukord on areenidega. Nimelt mängitakse sel hooajal kolme erineva laiusega väljakutel! Kuna MM-turniire hakatakse alates järgmisest aastast mängima nö. Kanada mõõtmetega platsidel (26x60 meetrit), siis mõnede meeskondade koduhallis saadi jää niisuguseks teha, kuid osadel on platsi laiuseks 28 ja mõnedel see vana hea 30 meetrit. Paljudele mängijatele see ei meeldi üldse, aga hetkel on nii."