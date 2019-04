VIDEO | Täielik draama! Soome hokinaiskond tähistas juba MM-tiitlit, kuid võiduvärav tühistati ja kulla sai ikkagi USA

Espoos toimunud finaali normaalaeg lõppes skooriga 1:1 ning lisaajal viskasid soomlannad ka 2:1 võiduvärava. Lahti läks suur tähistamine nii jääl kui ka tribüünidel. Peagi hakkasid kohtunikud aga olukorda videost üle vaatama ning leidsid, et soomlanna Jenni Hiirikoski segas USA koondise väravavahi Alex Rigsby tegutsemist ja niimoodi tühistatigi Petra Niemineni tabamus.

Olukorra muutis eriti skandaalseks tõsiasi, et kogu värava tühistamise protsess võttis aega kaheksa minutit. Soomlased jõudsid selle aja jooksul jagada juba maailmameistritele mõeldud nokamütse jne.

Kui soomlastelt võeti värav ära, siis samas olukorras sai USA koondise väravavaht Rigsby hoopis kaheminutilise karistuse, mida läks kandma Alex Carpenter.

Lõpuks läks mäng aga karistusviseteni ning seal saatis edu USA naiskonda, kes võitis finaali skooriga 2:1. Ameeriklannad krooniti maailmameistriks viiendat korda järjest. Soome naiskonna jaoks oli see esimene kord MM-finaalis mängida.

Pronksmedalid teenis Kanada, kes alistas otsustavas mängus 7:0 Venemaa.

„See läks valesti. See on skandaal,“ põrutas finaali järel Soome naiskonna peatreener Pasi Mustonen Yle Spordile. „Vaadake finaali järel ameeriklannade reaktsioone. Ka nemad said aru, et kõik ei olnud õige.“

Rahvusvaheline Jäähokiliit IIHF otsustas finaali järel, et nemad antud olukorda rohkem ei kommenteeri ning soomlastel tuleb hõbemedalitega leppida.