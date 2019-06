VIDEO | St. Louis jõudis võidu kaugusele klubi esimesest Stanley karikast

Finaalseeria viienda mängu avakolmandik lõppes väravateta viigiga. Teise kolmandiku esimesel minutil viis aga Ryan O'Reilly tabamus St. Louise juhtima. Külaliste 1:0 eduseisus ka teine kolmandik lõppes.

Kümme minutit enne normaalaja lõppu suutis David Perron duubeldada meeskonna eduseisu. Kolm minutit hiljem vähendas Jake DeBrusk Bostoni poolelt võõrustajate kaotusseisu minimaalseks. Enamaks aga Boston suuteline polnud ja St. Louis sai kirja 2:1 võidu.

Ühe võidu kaugusel Stanley karikast olev St. Louis pole klubi ajaloos varem NHL-i meistriks tulnud. Klubi käes on ka NHL-i negatiivne rekord. Nimelt on tegu vanima tänase päevani tegutseva meeskonnaga, kes pole veel kordagi Stanley karikat võitnud. Finaalis mängivad nad neljandat korda, varasemalt jõuti finaali aastatel 1968-1970. Boston Bruinsi on kuuekordne Stanley karika võitja.

Finaalseeria neljas kohtumine peetakse 10. juunil St. Louisi koduareenil.