VIDEO | Rinnust altpoolt halvatuks jäänud Rootsi hokimees õpib roboti abil uuesti kõndima

Lisaks selgroovigastusele diagnoositi Forsbergil kaelalüli murd. Mees jäi ratastooli. Vaata õnnetuse videot siit!

32-aastase Forsbergi jaoks paistab tunneli lõpus siiski valgus, sest ta saab juba abivahendit kasutades teha väikseid samme. Ta jagas positiivset uudist koos videoga ka oma Instagrami kontol, olles varem lubanud fännidel sama platvormi kaudu endale küsimusi esitada. Kõige rohkem uuriti, kas ta saab veel kunagi käia, vahendab Iltalehti.

"See on keeruline teema, sest mul pole sellele küsimusele vastust. Ma tõesti ei tea. Ma tean vaid, et tehnoloogia areneb ja ma ei lõpeta unistamist kunagi. Selgroovigastusega inimeste abistamiseks arendatakse veel mitmeid fantastilisi abivahendeid," vastas Forsberg koos video postitamisega.

"Sellegipoolest asub kõige tähtsam ja tugevaim abivahend, mis meil juba olemas on, meie sees ning täpsemalt peas."





Videolt on näha, et Forsbergi jalgade ümber on paigaldatud biooniline raam. Kaks haiglaõde toetavad hokimeest kätest ning kolmas selja tagant.

"Robotkeha koosneb süsinikkiust ja väikest elektrilisest mootorist, mis tugevdavad mu keha ja liigutavad jalgu," kirjutas Forsberg.

Rootslase taastumine on olnud loomulikult ränk. Pärast vigastada saamist veetis ta järjest viis kuud haiglas. Piiratud oli ka tema käte liikuvus.

"Mul on siiani raske aru saada, kuidas see juhtus, et vigastus nii ulatuslik oli. Hoki on olnud suur osa minu elust ja ühtäkki pidin sellest lihtsalt loobuma. Olen nüüd ratastoolis," kirjutas Forsberg 2019. aasta mais oma koduklubi Leksands IF kodulehel.

Jaanuaris andis Forsberg üle auhinna Rootsi spordiaasta galal. Mehe lavale ilmudes aplodeeris publik talle püstiseistes.