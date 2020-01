VIDEO | NHL-is hakkasid meestel rusikad sügelema juba mängu kolmandal sekundil

Kolm sekundid pärast litri mängu panekut hakkasid kaklema Anaheimist Nicolas Deslauriers ja Nashville'ist Austin Watson. Mõlemad mehed said viieminutilise karistuse.

Tulemusega 5:4 võitis karistusvisete järel kohtumise Anaheim.

Deslauriersile oli see sel hooajal juba üheksas kaklus, millega ta portaali hockeyfights.com andmetel ka vastavat edetabelit juhib. Watson on tänavu Predatorsi suurim riiukukk kuue rusikavõitlusega.

"Sest see on Nashville-Anaheim," ütles Watson, kellelt niivõrd kiire kakluse alustamise kohta päriti. "See on nii olnud juba viimased kolm-neli aastat. On hea sellega varakult ühele poole saada, et siis edasi juba hokile keskenduda."

Bullitiseerias otustava karistusviske skoorinud Ryan Getzlaf sõnas, et Deslauriers tõmbas oma varajase kaklusega kogu meeskonna esimesest minutist peale korralikult käima.