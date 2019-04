VIDEO | Maailma vägivaldseimas hokiliigas sai kohtunik hirmsa keretäie

1996. aastal loodud LNAH (Ligue Nord-Américaine de Hockey) muutus poolprofessionaalsest liigast täisprofessionaalseks 2004. aastal, mis tähendab, et kõik selles osalevad mängijad saavad palka. Nagu kirjutab värsket juhtumit kajastav Iltalehti, siis näib, et palga teenivad mehed eelkõige välja ikka rusikaid välgutades.

2010.-2011. hooaja järel osutati mitmel pool meedias, et LNAH-is toimus mängu peale keskmiselt 3,2 rusikavõitlust, NHL-i sama näitaja oli tol hooajal 0,6. See tähendab, et LNAH oli toona viis korda vägivaldsem kui maailma parim hokiliiga.

Mõned päevad tagasi postitati Twitterisse video Cool FM St-Georges ja Sorel-Tracy meeskondade play-off matšist, kus kaklus puhkes juba mängu kolmandal sekundil. Kindad heitsid käest Hubert Poulin ja David Lacroix.

Kakluses pani esialgu oma paremuse maksma Lacroix, kelle rebimise ja löömise tagajärjel Poulin jääle kukkus, särk üle pea tõmmatud ja silmi varjamas. Poulin ei olnud valmis aga kaotusega leppima ning vehkis rusikatega edasi, tabades vastasmängija asemel hoopis kohtunikku, kelle ta sisuliselt nokauti tagus.

Lõpuks suutsid teised kohtunikud Poulini siiski maha rahustada ning kogu saali tähelepanu koondus jääl lebavale vilemehele. Pulin ja tema meeskond Cool FM kaotasid matši 1:5 ning on kogu seerias mängudega 0:3 taga.

