VIDEO | Legendaarne hokikommentaator vallandati immigrantide kritiseerimise eest

85-aastane Cherry pööras tähelepanu asjaolule, et paljud immigrandid ei kanna I maailmasõja lõppu tähistava mälestuspäeva ajal sõjas langenuid austavat punase mooni märki.

"Teie, kes te siia tulnud olete... te armastate meie elustiili, te armastate meie piima ja mett. Te võiks ju vähemalt maksta paar dollarit moonimärgi eest," rääkis ta.

Cherry sattus väljaütlemise eest kriitikalaviini alla ja esmaspäeval teatas Sportsneti president Bart Yabsley, et töösuhe on läbi. "Leidsime, et tal on õige aeg kohe ametist loobuda," vahendas Yabsley sõnu uudisteagentuur AP.

Cherry ütles ajalehele Toronto Sun, et tema vabandama ei hakka. "Ma olen juba kõik ära öelnud," rääkis ta.