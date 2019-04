VIDEO | Jäänud on vaid viimane vaatus - KHL saab endale uue meistri

Kätt südamele pannes tuleb öelda, et pole mingi üllatus, et just need meeskonnad finaali jõudsid. Põhiturniiri võitnud CSKA on näidanud maailmatasemel mängu, neil on superväravavaht, väga kindel kaitse, teravad ründajad – ja mis vast kõige põhilisem, nad jõuavad terve mängu lakkamatult vastase mängu lõhkuda. Halastamatult. Mõnede arvates pole CSKA mängus ilu ollagi, aga edu see toob.

Hooaja eel Avangardi peatreeneriks saanud kanadalane Bob Hartley on oma mehed pannud mängima nö NHL-i hokit – kiirused on meeletud ja palju tehakse pealeviskeid. Enamuse hooajast see toimis, vahepeal tulid sisse ka väikesed mõõnaperioodid. Kuid veelkord – finaalis on nad igati õigustatult.

Loodetavasti on CSKA ja Avangardi meestele jäänud eriti pärast kurnavaid poolfinaalseeriaid veel vajalikul määral energiat ja tahtmist, et kujundada finaalmängud meeldejäävateks vaatemängudeks.

Tegelikult väärinuks mõlemad poolfinaalseeriad vabalt ka finaali nime. CSKA sai põlisest rivaalist Peterburi SKA-st jagu alles 4:3, mis juba iseenesest räägib suurest võitlusest. Aga samas – kordagi ei tekkinud sellist tunnet, et SKA võiks selle seeria võita. Moskva „armeelased“ ei lasknud sellel tekkida ja võitsid kõik mängud kodujääl kindlalt.