VIDEO | Eesti hokikoondise soomlasest peatreener: tunnen, et Eesti on minu riik, et ma esindan seda

"Olin esimest korda Eesti treeneriks 2015. aastal, kui mängisime Hollandis MM-turniiri. Läksin uude kohta avatud mõtlemisega: uus kultuur, uus riik. Huvitav lugu sellest korrast oli see, kuidas pidime enne mängu Hollandi metsadest otsima koondises mänginud indiaanlast (tollal Eesti ridades mänginud Mike Auksi sündis Kanadas indiaanlasest isa ja eestlannast ema perekonda)," meenutab Tupamäki hokiliidu videos.

"See oli natuke harjumatu, aga seal alustasime ja praegu käib minu viies aasta selle imelise grupiga. See kõik on minu elu muutnud - olla osa teisest riigist ja meeskonnast, mida saan kutsuda oma perekonnast, see ei ole enam ammu ainult töö. Olen endalt küsinud - mis teeb selle rühma nii eriliseks? Olen kogu elu hokis olnud, aga pole kunagi sellist kohta näinud. Seda on meeste silmadest näha, kuidas nad end ohverdavad, kuidas nad üksteist tassivad ja aitavad. See, kuidas Eesti hoki inimesi koheldakse, kõik see kokku on teinud sellest meeskonnast midagi, mis on rohkem kui meeskond. Tulen teisest riigist, aga kui mängu eel vormi selga paneme ja hümni kuulame, tunnen, et see on ka minu riik, et mina esindan seda. Põhjuseks on need inimesed riietusruumis. Ma olen väga uhke, et saan olla osa sellest teekonnast. Tunnen, et Eesti hokil on väga suur tulevik."

Tupamäki oli sealjuures vahepeal aasta Eestist eemal, töötades Kesk-Euroopas, kuid seejärel naasis ta tagasi Maarjamaale.

"Raske on seda sõnadesse panna, kui palju minu jaoks Eesti hoki tähendab. Saan sellest nüüd aru - olin vahepeal peaaegu aasta eemal. Sain alles siis aru, kui palju see mulle tähendas. Elasin siin kaks aastat ning eemal olles oli see riik kogu aeg minu mõtteis. Need inimesed, keda siin kohtasin... on olnud suur au neid inimesi tunda, kes on kogu oma südamega Eesti hoki juures."