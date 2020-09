VIDEO | Dallas Stars asus venelase supermängu abil Stanley karikafinaali juhtima

Stars pääses Edmontonis peetud kohtumist juhtima viiendal mänguminutil, kui karjääri esimese play-offi värava viskas Joel Hanley. Yanny Gourde suutis avakolmandiku lõpuks viigistada, kuid sealt edasi tegid skoori vaid Dallase mängumehed. Starsi eest jõudsid sihile Jamie Oleksiak, Joel Kiviranta ja Jason Dickinson.

Viimasel kolmandikul andis Tampa Bay Starsi väravale turmtuld, kuid venelane Anton Hudobin tõrjus kõik 22 pealeviset. Dallase mehed jõudsid sellel kolmandikajal vaid kahe pealeviskeni. Üldse tegi Hudobin kohtumise jooksul 35 tõrjet.

Starsi peatreener Rick Bowness kiitis kõige enam just Hudobinit. "Ta tegi õigetel hetkedel mõned suurepärased tõrjed. Võitmiseks on vaja, et sulle valel hetkel skoori ei tehtaks ning Anton oli selles osas meile täna suureks abiks," lausus juhendaja.