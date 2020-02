VIDEO | Aleksandr Ovetškin ületas NHLis uhke tähise

34-aastane Washington Capitalsi kapten viskas New Jersey Devilsi vastu 2:2 viigivärava ning tema arvel on nüüd täpselt 700 tabamust.

Varem on selle uhke tähiseni jõudnud rekordimees Wayne Gretzky (894 väravat), Gordie Howe, Jaromir Jagr, Brett Hull, Marcel Dionne, Phil Esposito ja Mike Gartner.

"See on päris hea seltskond, mul on au sinna kuuluda," sõnas õnnelik Ovetškin. "Hetkel on mul fookus aga mujal ning tähtsad punktid on vaja võtta. Juba homme on meil suur mäng (Penguinsiga - toim)."

Sel hooajal on Ovetškin saanud kirja 42 väravat ja on resultatiivsustabelis kolmas ning vaid ühe tabamuse kaugusel David Pastrnakist (Boston Bruins) ja Auston Matthewsist (Toronto Maple Leafs).

Capitalsil tuli laupäeval Devilsilt vastu võtta siiski kaotus 2:3.





