VIDEO | 42-aastane jääpuhastaja tegi NHLis uhke debüüdi ja aitas klubi võidule

Ayres pääses Torontos peetud mängus jääle teise kolmandiku keskel pärast Hurricanesi väravavahtide Petr Mrazeki ja James Reimeri vigastusi. Carolina klubi juhtis sel hetkel 3:1. Ayres lasi kaks esimest Maple Leafsi meeste pealeviset sisse, kuid suutis seejärel teha kaheksa edukat tõrjet ja aitas Hurricanesi 6:3 võidule.

Ayres, kes töötab jääpuhastusmasina juhina Coca-Cola Coliseumi hokiareenil, mis on Maple Leafsi farmklubi Toronto Marliesi koduareeniks, on varem väravavahina mänginud Kanada madalamates hokiliigades.

"Vaatasin koos abikaasaga tribüünil mängu, kui järsku sain telefonile sõnumi, et ma peaks appi minema. Ma isegi ei pannud väravavahi vigastust tähele," meenutas Ayres, kuidas ta ootamatult jääle kutsuti.

"Mulle öeldi rahustuseks, et ma ei muretseks, kui palju mulle sisse visatakse. Öeldi, et lihtsalt mine ja lõbutse! See kõik oli väga metsik ja lõbus. Õnneks ei tehtud väga palju pealeviskeid," lisas mängu eest 500 dollarit teeninud mees.

Ayresist sai ühtlasi kõige eakam väravavaht, kes on NHLis debüüdi teinud.