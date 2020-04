Venemaa jäähokitäht koroonaviirusest: ma ei tahaks sellest oma lastelastele rääkida

"Pole enam ühtegi riiki, kus karantiini poleks. Metsik lugu. Ma ei tahaks sellest oma lastelastele rääkida. Loodan, et seda ei juhtu enam kunagi," sõnas Malkin koroonakriisi kohta, vahendab Sport24.

"Kes oleks osanud arvata, et kaitsemaske ja desinfektsioonivahendeid pole enam võimalik osta," rääkis Malkin, lisades, et kõige veidram asi on olnud, et inimesed tormasid kõikjal maailmas tualettpaberit ostma.

Venemaa jäähokimees leiab, et tänapäeva inimesed on pisut ärahellitatud. "Ajaloos on olnud mitu pandeemiat ning inimesed said alati hakkama ka ilma telefonide ja internetita. Tõenäoliselt kõnniksin ka mina sel juhul rohkem ja õpiksin süüa tegema," lisas Malkin.

USA-s on koroonaviirusse nakatunud inimeste hulk kasvanud juba ligi 800 000-ni ning hukkunud on üle 43 000 inimese.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!