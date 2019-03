Venemaa jäähokitäht jõudis NHLis maagilise tähiseni

Malkin andis Penguinsi 5:3 võidumängus Washington Capitalsi üle kaks resultatiivset söötu ning 32-aastase venelase arvel on nüüd 391 väravat ja 609 tulemuslikku söötu. See teeb temast NHLi kõigi aegade 88. mängija, kes on 1000 punkti piirini jõudnud.

Viimane mängija, kes enne Malkinit selle tähise ületas, oli 2017. aasta novembri lõpus Vancouver Canucksi ründaja Daniel Sedin.

"Lõpuks ometi. Paar viimast nädalat on olnud pisut närvilised. Nüüd on 1000 täis ja saan rahulikumalt hingata. Tänan tiimikaaslaseid ja oma perekonda," sõnas Malkin ajakirjanikele.

Venelane andis viimati resultatiivse söödu Sidney Crosby ja Phil Kesseli väravatele.