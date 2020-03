Venemaa hokitreener koroonaviirusest: välismaalased on alati närvilised, sellepärast nad välismaalased ongi

KHL-is on hooaeg jõudnud play-off kohtumisteni. Ainsa Soome klubina KHL-is mängiv Helsingi Jokerit teatas juba laupäeval, et loobuvad edasi võistlemast Soomes valitseva eriolukorra tõttu. Pühapäeval tuli sama teatega välja Nur-Sultani Barys.

Moskva Dinamo peatreener Vladimir Krikunov meeskondade otsust ei mõistnud. "Me peame nad liigast välja viskama ja nii on. Mida nad teevad?" kommenteeris Krikunov esmaspäeval Venemaa väljaandele Sport-Ekspress.

"Ilma pealtvaatajateta pole hea mängida. See on nagu treeningmatš," arutles peatreener. "Meil pole aga nii palju haigeid, kes kõike mõjutada võiks. Mis nüüd edasi, kas sulgeme kogu riigi?"

Krikunov avaldas esmaspäeval, mil veel teadet hooaja ajutisest peatamisest polnud tulnud, lootust, et sari ikkagi lõpuni mängitakse. "KHL otsustab seda. Peaasi, et me meistrivõistlused lõpuni mängime. See tuleb ära teha. Need tiimid, kes loobusid, on teistest riikidest ja nende piirid on kinni. Vastased ega kohtunikud ei saa sinna lennata."

On teada, et paljud välismaalased muretsevad, kuidas nad koju saavad. Kas Dinamos on sama probleem? "Minu hinnangul on välismaalased alati närvilised. Sellepärast nad ongi välismaalased."

Kas mõistate, et kui üks mängija nakatub koroonaviirusesse, on kogu meeskond koheselt karantiinis? "Kui jääb haigeks, siis jääb. Mina olen ainsana siin liigas riskigrupis, sest olen vanim. Kõik ülejäänud on noored. Mida nad kardavad?"