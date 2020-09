Venemaa hokiklubi koroonaviirusesse nakatunud mängijad elasid Helsingi hotellis samal korrusel tavakülalistega

Liiga korraldusel tehti Neftehimikule kordustestid, mis kinnitasid nelja mängija nakatumist. Kolm proovi tunnistati seega valepositiivseks.

Soome rahvusringhäälingu YLE teatel ööbisid Neftehimiki mängijad pealinna lähistel Kirkkonummis Hotel Långvikis. Sportlased peatusid korrusel, kus viibis samal ajal ka teisi külalisi.

Hotelli juhatuse esimehe Inka Uusitalo-Raoulti sõnul pole ühelgi teisel hotelli külastajal koroonaviirust tuvastatud. Ta lisas, et KHL-i tiimide võõrustamisel on kindlad reeglid, mis tagavad, et sportlased püsivad oma võistkonnaga isolatsioonis. Mängijad olevat küll elanud tavakülalistega samal korrusel, kuid nende toad olid omaette tiivas, kuhu nad siirdusid ilma, et oleks fuajeest läbi läinud.

YLE sporditoimetuse andmetel olid hokimehed teistest hotellikülalistest eraldatud vaid köiega.

"Meil oli kindel personal, kes neile süüa viis. Nad ei vajanud meilt muud teenindust. Meie personal kandis maske ja ohutusvahendeid. Sellegipoolest oleme täna ettevaatusabinõust otsustanud need töötajad koroonaviiruse suhtes testida. Nad ei tulnud tööle, kuigi on minimaalne võimalus, et neile midagi külge on hakanud. Mingeid riske ei võetud," sõnas Uusitalo-Raoult.

YLE teada sõid Neftehimiki mängijad hotelli lobby's, kus teised külalised ootasid näiteks lifti. Meeskonna söögiala oli piiratud köiega ning mängijad viibisid teistest külalistest vaid paari meetri kaugusel.

Uusitalo-Raoult täpsustas, et kolmanda korruse lobby-alas oli kohal ka politseinik, kes jälgis, et lifti ootavad külalised üle köie ei läheks. Ta lisas, et alad, kus Neftehimiku mängijad viibisid, said pärast nende lahkumist põhjalikult puhastatud ning ka nende toad on nüüd uute uudiste valguses igaks juhuks desinfitseeritud.

