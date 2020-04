Valgevene presidendi Lukašenka tiimikaaslasel avastati koroonaviirus, meeskonda karantiini ei panda

Teatavasti pole erinevalt ülejäänud Euroopast Valgevenes koroonaviiruse pandeemia tõttu suuremaid spordivõistluseid peatanud. Meeste jalgpalli meistriliigas on peetud juba viis mänguvooru, veel aprilli alguses selgitati välja riigi parim jäähokiklubi.

Ka Lukašenka ise jätkas koos oma amatöörmeeskonnaga võistlemist. Nüüdseks on aga selgunud, et ühel tiimikaaslasel, Dmitri Meleškol, on tuvastatud koroonaviirus.

"Meleško viidi kopsupõletiku kahtlustusega haiglasse, kus tal aga avastati koroonaviirus," sõnas Lukašenka pressiesindaja Natalja Eismont. "Dmitri jäi haigeks nädal pärast jäähoki amatööride meistrivõistluste lõppu, kui kogu meeskond oli juba puhkusel."

Kusjuures nakatunud mängija ise eitas koroonaviiruse diagnoosi. "Mul pole viirust. See on kerge külmetus," rääkis Meleško kohalikule meediale.

Eismonti sõnul tiimikaaslaste, sealhulgas Lukašenka osas, ühtegi erimeedet kasutusele ei võeta. "President ei ole ning ka ei lähe isolatsiooni. Presidendi meeskonnale ühtegi piirangut veel seatud pole ning seda ka ei tehta. Pärast puhkuse lõppu naaseb klubi treeningutele."

Lukašenka on ka varasemalt andnud mõista, et koroonaviiruse pärast suur muret tundma ei pea. "Siin ei ole mingit viirust," kommenteeris president Lukašenka märtsi lõpus jäähoki meistrivõistluste jätkumist. "Siin on keskkond nagu külmkapis. Sport, eriti talisport on parim ravi viiruse vastu."

Lukašenka meeskond ühtlasi võidutses 11. aprillil lõppenud Valgevene amatööride jäähoki meistrivõistlustel. Riigipea tiimile oli see 11. tiitliks.

Ametlike andmete kohaselt on Valgevenes tuvastatud 6723 koroonaviirusesse nakatunut, kellest 577 on nüüdseks paranenud. Viiruse tõttu on elu jätnud 55 inimest.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!