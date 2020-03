USA suursaadik tunnustas Venemaad: oleme tänulikud, et sellist talenti meiega jagate

"USA inimesed on Venemaale väga tänulikud, et nad on sellist talenti (Aleksandr Ovetškinit) meiega jaganud. Ja kui ma mõtlen Venemaa ja USA ühistele huvidele, siis seostuvad minu mõtted esimesena just jäähokiga,” tsiteeris RIA Novosti Sullivani avaldust.

34-aastane Ovetškin on Capitalsis mänginud alates 2005. aastast ning on visanud 1212 mänguga kokku 721 väravat.

Sullivan on tuntud kui pikaaegne ja tulihingeline Washington Capitalsi meeskonna poolehoidja.

Enne Venemaa suursaadikuks määramist töötas Sullivan USA asevälisministrina.