Tšehhi jäähokilegend: minust võib tulevikus saada Tšehhi president

54-aastase Hašeki näol on tegemist tõelise jäähokilegendiga. Pika karjääri jooksul õnnestus väravavahil kahel korral Stanley karikas pea kohale tulla. Hašek säras ka Tšehhi koondises, tulles 1998. aastal Naganos olümpiavõitjaks ja 2006. aasta Torino mängudel pronksile. Kuuel korral valiti ta NHL-i parimaks väravavahiks.

2011. aastal profikarjäärile lõplikult joone alla tõmmanud Hašek avaldas Soome meediale, et plaanib tulevikus karjääri teha ka poliitikas. "Ma arvan, et minust võib tulevikus saada Tšehhi president. See sõltub küll mitmetest asjaoludest. Mulle aga meeldib vastutust võtta ja liider olla. Usun, et naudiksin seda ametit ja oleksin hea selles."