Seni on mõlemad meeskonna pidanud 15 kohtumist ning Kalev/Vikingil on kirjas 26 punkti. PSK on samal ajal 21 silma peale. Tabeliliidriks on Tartu Välk 494 38 punktiga. Viimane on aga HC Everest 5 silmaga.

PSK ja Kalev/Vikingi tänane lahing algab Narva jäähallis kell 16.30. Mängust näeb otsepilti Delfi TV vahendusel.