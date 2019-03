TÄNA DELFI TV-s | Coolbet hokiliigas võõrustab HC Everest Tallinna Kalev/Vikingut

Välk on kogunud 41 puntki ja põhiturniiri võidu juba kindlustanud. 29 punktiga on teisel positsioonil Kalev/Viking, 21 silma on Narva PSK-l ning 5 punkti HC Everestil.

Everesti ja Kalev/Vikingu vaheline mäng algab Kohta-Järve jäähallis kell 14.00, Narva PSK ja Välk 494 vaheline kohtumine aga 16.30 Narva jäähallis.

HC Everesti ja Tallinna Kalev/Vikingu mängust pakub otsepilti Delfi TV algusega kell 14.00.