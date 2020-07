Suri suurte saavutusteni jõudnud Venemaa jäähokilegend

View this post on Instagram

Советский хоккеист, защитник, олимпийский чемпион Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет. ⠀ Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Владимировича.