Suri KHL-i hokimees, kelle mängus saadud seljatrauma arenes vähiks

Mnatsjanil diagnoositi vähk eelmise aasta augustis. Kasvaja oli hakanud arenema selgroo kuuendale lülile ning selle põhjustas ühes mängus saadud hoop seljale. Diagnoosi saamise hetkel oli kasvaja metastaasid arenenud juba maksa ja kusetrakti.

Mnatsjan läks haigust ravima Saksamaale Freiburgi. Jäähokiliiga KHL korraldas heategevusmatši, millega koguti mängija raviks 1,3 miljonit rubla (18 310 eurot).

Eelmise aasta septembris antud intervjuus ütles Mnatsjan, et on läbinud juba kaks keemiaravikuuri ja ühe kiirituskuuri. "Arstid ütlevad, et mu juhtum on ebaharilik, seega nad ei tea, kuidas see edasi areneb. Olen noor ja heas füüsilises vormis. Arstid usuvad parimat," rääkis ta.

Viimasest intervjuust alates polnud Mnatsjanist enam avalikkuses midagi kuulda kuni reedese päevani, mil tema kasvatajaklubi Omski Avangard sotsiaalmeedias avalduse tegi. "Ta on lähedaste sõnul elus, kuid tõsises konditsioonis, jätkates võitlust. Soovime Samvelile ja tema perele tervist ja jõudu!"

"Mnatsjani seisund on väga tõsine. Tema vanemad ja vend lendasid Saksamaale teda vaatama. Suvel näitas vähiga võitlemine juba positiivseid märke," ütles Sibiri pressiesindaja.

Täna hommikul Mnatsjan suri.