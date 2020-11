Suri Kanada hokilegend, neljakordne Stanley karikavõitja

Kõik neli NHL-i tiitlit võitis Meeker Toronto Maple Leafsiga aastatel 1947-49 ja 1951. NHL-i Tähtede mängul osales ta 1947., 1948. ja 1949. aastal. 1951. aasta finaali viimases viiendas mängus andis ta lisaajal väravasöödu Bill Barilkole.

Teises maailmasõjas granaadiplahvatusest vigastada saanud Meeker liitus Maple Leafsiga 1946/47 hooajal ning hääletati oma esimesel hooajal liiga parimaks noormängijaks (Calder Trophy auhind). 55 mängus viskas ta tol hooajal 27 väravat ja andis 18 resultatiivset söötu. Viis tabamust sündis 1947. aasta 8. jaanuaril Chicago Black Hawksi vastu, mis tähistas NHL-i ühe mängu rekordit uustulnuka kohta.

Ajaloolised oli ka Maple Leafsi kolm järjestikust Stanley karikavõitu, kuna ükski NHL-i tiim polnud varem sellise trikiga hakkama saanud. Rekord purunes juba varsti, kui Montreal Canadiens võidutses järjest viiel aastal 1956-1960. See on ka tänaseni kehtiv rekord. 1976.-1979. aastani võitis Montreal veel neli järjestikust tiitlit, nagu ka New York Islanders 1980.-1983. aastani.

Meeker oli vanim Maple Leafsi endine mängija. 2019. aasta 15. septembril austas publik teda seisvate ovatsioonidega, kui ta osales klubi vilistlaste mängul, kirjutab Kanada portaal Sportsnet.

NHL-i karjääri oli ta lõpetanud pärast 1953/54 hooaega. Mehe arvele jäi NHL-is 185 resultatiivsuspunkti (83 väravat, 102 söötu), 346 põhihooaja ning 42 play-off mängu. 1960-ndatel mängis ta veel mitmetes Kanada madalamate liigade võistkondades.

1956/1957 hooajal sai ta ka ise Maple Leafsi peatreenerina kätt proovida, kuid play-off'i meeskond tol korral ei jõudnud. Hiljem töötas ta teleeksperdina ning oli ligi 50 aastat aktiivne Kanada eriolümpia projektis.