Soomes mängiv Eesti koondislane: selgusetust on palju, loodetavasti ei lähe klubid pankrotti

"Istun kodus, nagu tark inimene hetkel käituma peaks. Püüan vältida kontakte teiste inimestega," sõnas Rooba telefonivestluses Eesti Päevalehele ja Delfile.

Eestlase koduklubi Jyväskylä JYP ei ole tal keelanud kodumaale sõitmist, kuid lähiajal hokimees seda veel ei plaani.

Roobal on JYPiga leping ka järgmiseks hooajaks, kuid ta tunnistab, et teadmatust on palju, mis Soome jäähokist üldse edasi saab. "Tean, et Soome hokimängijaid esindav ühendus peab hetkel liigaga läbirääkimisi, et kuidas korraldada suvine palga maksmine ja treenimine nii, et liiga suudaks võimalikult tervelt ja jätkusuutlikult edasi minna ning kunagi sügisel uut hooaega alustada."

Eestlase koduklubi pole veel võimaliku palgakärpimise kohta informatsiooni andnud. "Hooaja viimane palk peaks tulema järgmine kuu, aga fakt on see, et kui klubil tulusid ei ole, on väga raske palka maksta mängijatele. Hetkel infot ei ole, mis saab," tunnistab Rooba ja jätkab: "Palk palgaks, aga kõige tähtsam on, et kogu maailmas see olukord kiiresti laheneks ja jäähoki saaks Soomes samal tasemel jätkuda, ilma et klubid läheks pankrotti ja mängijad jääks töökohtadeta."

Rooba sõnul nende meeskonnas koroonaviirusse haigestunuid pigem ei ole. Vähemalt pole klubi selle kohta infot andnud. "Ma ei ole küll päris kursis, aga ma ei usu, et meie klubis oleks koroonaviiruse teste tehtud. Soomes on sarnaselt Eestile öeldud, et testitakse vaid riskirühma kuuluvaid inimesi. Ilmselgelt sportlased sinna ei kuulu," lausus Rooba.

"Keegi ei oska öelda, kui kaua eriolukord kestab. Eelkõige on tähtis, et jääksime terveks ja tuleks sellest olukorrast võimalikult väikeste kahjudega välja. Hetkel on maailmas palju suuremaid ja tähtsamaid asju kui sport ja jäähoki," tunnistab 26-aastane hokimees.