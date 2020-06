Soome spordikuulsus USA rahutustest: olukord on ebareaalne ja jube

USA-s puhkesid suured rahutused pärast seda, kui Minneapolise politseinik tappis mustanahalise George Floydi. Korrakaitsja surus ligi üheksa minutit põlvega ohvri kaelale ja lämmatas ta.

"Ma pean Minneapolist oma teiseks koduks, kuna seal sündis minu pere esimene laps ja me elasime seal kümme aastat linnas," sõnas 42-aastane Bäckström ajalehele Ilta-Sanomat.

"On ebareaalne näha, et armee patrullib tänavatel ja kohapeal valitseb täielik sõjaolukord. Veel kurvem on aga see, kuidas need rahutused alguse said. Mul on valus sellele isegi mõelda," märgib endine jäähokikuulsus, kes töötab hetkel Columbus Blue Jacketsi väravavahtide treenerina.

Bäckström rõhutab, et ta mõistab barrikaadidele roninud inimeste tohutut viha ja pettumust, sest hiljutised juhtumid näitavad, et tumedanahaliste kodanike süstemaatiline rõhumine ja rassism on USA-s endiselt suur probleem.

"See on ka minu jaoks suur õppetund. Ma ei ütle, et ma olen neid teemasid eiranud, kuid peab tunnistama, et ma ei uskunud, et asjad on nii halvasti olnud," tunnistab Bäckström. "Ma ei oleks iial uskunud, et 2020. aasta lliigub sellist teed. Kui me pole sellest (rassismist) varem lahti saanud, siis kas saame sellest kunagi lahti - see on siin lihtsalt jube."