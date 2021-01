Soome peaminister kiitis jäähokiliitu: oodatud ja õige otsus

Marin tänas Twitteri postituses IIHF-i soomlasest asepresidenti Kalervo Kummolat, kes oli üks peamisi initsiaatoreid, et Minsk ei saaks MM-turniiri võõrustada.

"Oodatud ja õige otsus. Aitäh Kalervo Kummola mõjutuse eest selles küsimuses!" kirjutas Marin oma Twitteri kontol.

Minsk pidi mai lõpus algavat jäähoki maailmameistrivõistluste finaalturniiri võõrustama koos Riiaga. Nüüd peetakse turniir ilmselt vaid Lätis.

Kummola ütles tänase IIHF-i nõukogu otsuse järel, et hetkel on laual kolm võimalust. "Kogu turniir võib toimuda vaid Lätis, aga võimalikud variandid on ka Herning Taanis ja Bratislava Slovakkias. Rohkem variante laual pole. Minu arvates peaks finaalturniir igal juhul toimuma Lätis," sõnas ta.