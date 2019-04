Soome jäähokiliit tegi MM-il ebaõiglaselt kullata jäänud naiskonnale ilusa žesti

Soome oli kodusel MM-il sisuliselt juba tiitli kindlustanud, kuid Petra Niemineni lisaaja võiduvärav kohtunike poolt absurdselt tühistati. Ameeriklaste väravavaht tegi küll vea, kuid lõppkokkuvõttes karistati hoopis värava äravõtmisega Soome naiskonda.

Meie põhjanaabrite hokiliidu ametnikud mõistavad juhtunut peensusteni. Hõbemedalite eest oli kokkulepitud preemia igale mängijale 5000 ja kulla puhul 7000 eurot. Just viimane variant läks käiku, sest hokikoondise liikmed pole süüdi, et neilt ajaloolised kuldmedalid jultunud moel rööviti.

The Finnish Ice Hockey Federation announces it will pay its women's team gold-medal bonuses of 7,000 euros, instead of silver-medal bonuses of 5,000 euros for #WomensWorlds

Finland scores in OT but the goal is disallowed after a review that took just short of an eternity pic.twitter.com/UbYCCdZVZX