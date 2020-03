Soome jäähokiliiga lõpetas koroonaviiruse tõttu hooaja

See tähendab, et hooaeg on lõppenud ka Eesti koondislase Robert Rooba ja tema koduklubi Jyväskylä JYPi jaoks, kes olid hetkel turniiritabelis kaheksandal kohal.

Soome jäähokiliidu tegevdirektor Jarmo Saarela teatas, et nad saatsid neljapäeva õhtul küsimuse hooaja lõpetamise kohta kõigile 15-le Soome meistriliiga meeskonnale. "Eile õhtul vastas 12 ja täna hommikul kolm klubi. Kõigi klubide poolt öeldi, et nende arvates tuleks Soome jäähokiliiga koheselt lõpetada. See tähendab, et põhihooaja viimast vooru pole enam põhjust mängida," sõnas Saarela.

Meistriks kinnitati põhihooaja edetabelijuht Oulu Kärpät.

Soome valitsus tegi eile ettepaneku, et kõik avalikud üritused, kus võib osaleda enam 500 inimest, tuleks tühistada.

