Soome hokitäht sai valitsuse peale pahaseks: aeg on see hullus lõpetada

"Peaminister Sanna Marin, president Sauli Niinistö ja teised. Teie poliitika, üleskutsed ja kohtumised, mis on suunatud selle kohutava viiruse vastu, paistavad olevat kasutud. Nüüd on aeg see hullus lõpetada. Oleme juba niigi hiljaks jäänud. Las apteegid ja toidupoed jäävad lahti, aga midagi muud mitte. Palun Soome lukkukeeramist," kirjutas Selänne pühapäeval oma Twitteri kontol.

Võrreldes paljude Euroopa riikidega on Soome rakendanud koroonaviiruse vastu võitlemiseks vähem meetmeid, aga laupäeval teatas Sanna Marin, et kaalub Uusimaa (Lõuna-Soome maakond, kus asub ka Helsingi - toim.) osalist eraldamist ülejäänud Soomest.

Arvoisa @MarinSanna @niinisto ja Co. Teidän linjaukset,kehoitukset ja varoitukset tätä kauheaa virusta kohtaan eivät näköjään kaikille tehoa,nyt on VIIMEISTÄÄN aika laittaa STOP tähän hulluuteen. Ollaan jo nyt myöhässä,Apteekit ja ruokakaupat auki, muut 👎HOPE❤️🙏lockdown please pic.twitter.com/HcpsxJhQqh — Teemu Selanne (@TeemuSel8nne) March 22, 2020

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!