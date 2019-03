Slovakkia hokilegend jätkab ka 42-aastasena NHL-is

Uudise muudab erakordseks asjaolu, et Chara on 42-aastane, ent ta püsib jätkuvalt tipptasemel. NHL-i tegevmängijate hulgas vanuselt teine mees on Bostonis mänginud hooajast 2006-2007 ja kõik need aastad olnud kapteni rollis. 2011. aastal jõuti klubiga ihaldatud Stanley karikavõiduni.

Bruins käib aastase lepingu eest välja 2 miljonit dollarit, lisaks on vanameistril boonustena võimalik teenida veel 1,75 miljonit. Igati väärikas tehing.

Muide, Chara on kõige pikem mängija, kes kunagi NHL-i väljakutele jõudnud. 1997. aastal New York Islandersi ridades NHL-i debüüdi teinud mehel on pikkust 206 cm. Kui uisud alla paneb, on veel jupp maad pikem.