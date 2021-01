Škoda loobub jäähoki MMi toetamisest, kui see peetakse Valgevenes

Škoda pressiavalduses seisab, et nende ettevõte on suur jäähoki austaja, mistõttu on juba 28 aastat oldud maailmameistrivõistluste peasponsoriks.

Autofirma rõhutab samas, et nad seisavad inimõiguste eest kogu maailmas ning kui rahvusvaheline hokiliit (IIHF) ei võta Valgevenelt korraldusõigust, loobuvad nemad turniiri toetamisest.

Tänavune MM pidi algselt toimuma Minskis ja Riias, kuid Läti valitsus ei soovinud koos Valgevenega turniiri läbi viia, sest Valgevene autoritaarse presidendi Aleksandr Lukašenka režiim on rünnanud rahumeelseid meeleavaldajaid.

IIHF-i president René Fezel külastas hiljuti Minskis Lukašenkat ning teatas, et lõplik otsus meistrivõistluste korraldajate kohta tehakse jaanuari lõpus. Lukašenka väitis omakorda, et on valmis üksinda turniiri võõrustama.

"Kui rahvusvaheline hokiföderatsioon suudab vastu seista ebaõiglasele survele, siis korraldame maailmameistrivõistlused. Sellest tulevad ajaloo parimad MM-võistlused," kinnitas Lukašenka.

2021. aasta maailmameistrivõistlused on kavas 21. maist 6. juunini. Hetkel on kõige tõenäolisem variant, et kogu MM peetakse Riias või kaasatakse Valgevene asemele Taani või Slovakkia.