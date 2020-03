Saksamaa, Norra ja Kesk-Euroopa hokiliiga lõpetasid koroonaviiruse tõttu hooaja

"Hooaja jätkamine tühjade tribüünide ees mängimise kaudu polnud valikuks, sest emotsioon on meie spordis lahutamatuks osaks. Ehkki see oli raske otsus, peame andma oma panuse, et rahustada koroonaviiruse olukorda," teatas EBELi liiga teisipäeva õhtul.

EBEL liigasse kuuluvad meeskonnad Austriast, Itaaliast, Tšehhist ja Ungarist ning selles sarjas oli jõutud poolfinaalmängudeni.

Ka Saksamaa meistriliigas toimusid juba play-offid, Norra meistrisari polnud nii kaugele veel jõudnud.

