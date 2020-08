Rootsi hokimängija: kui oleksin mustanahaline, oleks mind juba ammu NHL-ist välja visatud

29-aastane Lehner on tunnistanud, et tal on karjääri jooksul olnud suuri probleeme alkoholiga, lisaks on tal diagnoositud bipolaarne häire.

"Rääkisin hiljuti mustanahalisele tiimikaaslasele Ryan Reavesile, et pärast kõike, mida ma olen teinud, läbi elanud ja öelnud, olen kindel, et mustanahalisena oleks mind NHL-ist välja visatud. Ma ei oleks enam siin. Tuleb vaadata peeglisse ja aru saada, et mul on valge privileeg," ütles Lehner Rootsi väljaandele Aftonbladet.

"Rassism on igal pool. Aga käes on aasta 2020 ja see ei tohiks enam nii olla. NHL on väga valge spordiliiga. Peame valgete mängijatena vastutuse võtma ja nõudma muutust. NHL peaks kõigile avatud olema," lisas ta.

NHL-is jäeti sarnaselt teistele suurematele Põhja-Ameerika spordiliigadele eelmisel nädalal osa kohtumisi ära, et protestida politseivägivalla vastu.