Rooba koduklubi kurb seeria aina pikeneb. Miks Jyväskylä JYP ei saa jalgu alla?

Rooba sai mängida 19 minuti ja 25 sekundi, kuid statistikasse ühtegi positiivset näitajat kirja ei saanud. Ühe tema pealeviske tõrjus väravavaht, teise vastaste mängija ning kolmas läks väravast mööda.

JYP-ile oli see Soome meistriliigas juba seitsmendaks järjestikuseks kaotuseks. Viimati saadi võit 14. novembril. Enne eilset kohtumist oli JYP-il graafikus täpselt kuu aega kestnud mängupaus.

20-st mängust vaid viis võitu teeninud JYP paikneb liigatabelis 14. kohal, punase laterna staatusest lahutab neid vaid üks punkti. Kärpät asub tabelis seitsmendal kohal.

"Meil toimus suve jooksul koosseisus palju muudatusi. Väga head mängijad läksid ära ja nende asemele toodi pigem noored tulevikumängijad. Meeskonna üldine ehitus muutus pigem nooreks ja kogenematuks - arvan, et see ongi peamine põhjus, miks me oleme niivõrd raskustes olnud," rääkis Rooba jõulupühade eel Delfi Spordile Skype'i intervjuus.

"Me pole leidnud õieti head ühist mängu ning paljud meie kaotused on tulnud enda lihtsatest vigadest ja natuke nooruse rumalusest. Sellepärast oli ka see kuuajaline paus väga hea. Oleme tõesti saanud neid asju kõvasti treenida. Konkurents Soomes on väga tihe ja kõva. Kui pakud vastastele kandikul võimalust võita, siis nad sellega ka vastu võtavad. Me ei pea hakkama üldse imeasju tegema, et see hooaeg ümber pöörata ja tabeliseisu parandada."

