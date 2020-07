Robert Rooba koduklubi Jyväskylä JYP peab järgmisel hooajal Tallinnas Liiga mängu

Lahti Pelicans peab „Liiga goes to Tallinn” raames taas kodumängu, eelmisel hooajal külalisvõistkonna rollis olnud Lukkole on see esimene kord olla Tallinnas kodumeeskonna rollis ja võtta külalisena vastu Helsingi IFK. Nii JYP kui HIFK võistlevad Tallinnas esimest korda.

„Oleme väga õnnelikud, et just JYP ja HIFK osalevad seekordsel „Liiga goes to Tallinn” sündmusel uute külalisklubidena. Helsingi klubi IFK toob kindlasti kaasa suure hulga poolehoidjaid Helsingist. Samal ajal on JYP Eesti poolel ülivõimsalt populaarseim Liiga klubi, sest Robert Rooba on Eesti jäähoki kõige eredam täht. Meie eesmärk on seda sündmust igal aastal paremaks teha ja osalevate klubide vaates oleks midagi paremat raske välja mõelda,” sõnas Lahti Pelicansi tegevjuht Tomi-Pekka Kolu.

„Eelmisel hooajal osalesime külalisvõistkonnana ja meie poolehoidjatele, koostööpartneritele ning meeskonnale Tallinnas toimunud mäng väga meeldis. Seetõttu soovisime kindlasti osaleda järgmisel hooajal ka organiseerimises kui selleks tekib võimalus,” sõnas Rauma Lukko tegevjuht Timo Rajala.

„On väga hea meel tõdeda, et tänu meie headele ja aktiivsetele partneritele Lahti Pelicansis saab Tallinna suurepärasest Tondiraba Jäähallist juba neljandat järjestikust hooaega „Liiga goes to Tallinn” sündmuse toimumiskoht. Jaanuaris Tallinnas osalevate klubide valik on parim võimalik ja oodata on üht väga põnevat hokilaupäeva, mis lisab uuele hokihooajale rohkelt vürtsi,” sõnas Eesti Hoki president Rauno Parras.

„Liiga goes to Tallinn” sündmuse juurde kuulub lisaks hokile ka sotsiaal- ja kultuuriprogramm. Meeleolu loomine algab laevas, jätkub sündmuste telgis Tondiraba jäähalli juures ja kulmineerub mängujärgse ametliku järelpeoga.

Liiga mängude kava Tallinnas:

Kell 15.30 Rauma Lukko – Helsingi IFK

Kell 20.00 Lahti Pelicans – Jyväsküla JYP