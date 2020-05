Riskirühma kuuluv Soome noor jäähokitäht ei pruugi haiguse tõttu hooaega jätkata

Rangersi klubi president John Arthur Davidson ütles, et kuigi Kakko tahab hooaega jätkata, ei pruugi nemad selleks luba anda.

"Ma tean, et ta töötab nagu hull. Olen kindel, et ta tahab mängida, kuid esmatähtis on, et igaüks hooliks oma tervisest. Ja pole vahet, kas olete noor või vana mängija," sõnas Davidson.

"Me hoolitseme tema eest. Kui ta saab mängida, siis ta lööb kaasa. Kuid me võtame aluseks teaduslikud uurimused ja meditsiinitöötajate arvamused. Nemad ütlevad meile, mida teha,” lisas Rangersi president.

Kakko on oma debüüthooajal visanud 66 mänguga kokku 10 väravat ja andnud 13 resultatiivset söötu.

Jäähokiliiga NHLi juhtkond teatas sel nädalal, et hooaeg loodetakse vaatamata koroonaviiruse pandeemiast tingitud võistluspausile lõpuni mängida. Plaani kohaselt jätkab hooaega 24 klubi, kuid mängude algusaeg on endiselt lahtine.