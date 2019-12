Raskes joobes veoautot juhtinud jäähoki olümpiavõitja mõisteti vangi

49-aastane Sundin tabati sel suvel veoauto roolist 2,58-promillise joobega. Raskendava asjaoluna kandis ta ebaseaduslikult taskus ka nuga.

"Olen joobes peaga varemgi lollusi teinud, aga see on mu elu suurim viga, mille pärast tunnen tohutut piinlikkust," ütles Sundind ajalehele Göteborgs-Posten.

Ta lisas, et võitles tol ajal sügava depressiooniga. Saatuslikul päeval käis ta isa haual alkoholi joomas ning arvas, et on võimeline koju tagasi sõitma. Politseile laekus vihje teepiirete vahel tuigerdavast veokist, mille roolist endine Rootsi koondise kaitsemängija eemaldati.

Kõik hooajad peale ühe mängis Sundin Rotosi liigas. 1997.-1998. aastani sai ta NHL-is New York Rangersi ridades kirja vaid ühe mängu ning tegi 67 mängu kaasa Põhja-Ameerika teisel tasemel AHL-is.

2009. aastal karjääri lõpetanud Sundin on ka varem purjuspäi autoroolist tabatud. 2008. aastal puhus ta politsei alkomeetisse 0,22 promilli.