Rahvusvahelise jäähokiliidu president: KHL laieneb varsti ka Lääne-Euroopasse

"Meil ​​on kogu Euroopas palju tippmeeskondi. KHL läheb itta - Koreasse, Jaapanisse, võib-olla tuleb teine ​​meeskond ka Hiinast. Ja siis on vahest võimalik luua KHL-i idakonverents," sõnas Fasel Venemaa meediale ja lisas: "Läänes on Pariis, London, Itaalia, Milano, Saksamaa, Austria... Varem või hiljem näeme ühte suurt rahvusvahelist Euroopa hokiliigat. Võib-olla võiks see olla KHL-i läänekonverents."

2008. aastal loodud KHL-is mängib praegu 24 meeskonda. Lisaks Venemaa klubidele on kaasatud Soome meeskond Helsingi Jokerit ning üks klubi nii Valgevenest, Hiinast, Kasahstanist kui Lätist. Varem on liigas mänginud ka Slovakkia, Tšehhi, Horvaatia ja Ukraina võistkonnad.