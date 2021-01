Rahvusvaheline jäähokiliit maksab Valgevenele valuraha

"Muidugi ei saa me vaenlasteks ja lahendame selle probleemi, peame leidma väljapääsu. Arutame olukorda korraldajatega. Meil on lepingud, milles on selgelt öeldud, et vääramatu jõu korral peame hüvitist maksma," vahendab Faseli sõnu uudisteagentuur TASS.

18. jaanuaril oli IIHFi nõukogu otsustanud, et Valgevenes valitseva poliitilise olukorra tõttu ei ole võimalik MM-turniiri Minskis korraldada.

Hetkeseisuga on kõige tõenäolisem, et 21. maist kuni 6. juunini peetavad maailmameistrivõistlused toimuvad vaid Riias. Võimalikud variandid on ka Taani linna Hernini ja Slovakkia linna Bratislava kaasamine.