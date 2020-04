Pekingi olümpia hokiturniiril näeb juba alagrupiturniiril kolme klassikalist vastasseisu

Nimelt on kokku lepitud, et 2022. aasta taliolümpia turniiri alagruppide moodustamisel võetakse aluseks just 2020. aasta maailma edetabel.

Meeste olümpiaturniiril on veel selgumata kolm osalejat. Viimane olümpia kvalifikatsioon toimub 27.-30. augustini.

Meeste turniiril lähevad alagrupis omavahel vastamisi Kanada ja USA, Venemaa ja Tšehhi ning Soome ja Rootsi.

Pekingi olümpia hokiturniiri alagrupid:

A-grupp: Kanada, USA, Saksamaa, Hiina

B-grupp: Venemaa, Tšehhi, Šveits. Neljas liige selgumata

C-grupp: Soome, Rootsi. Kaks liiget selgumata

Augustikuise kvalifikatsioonturniiri alagrupid:

Bratislava kvalifikatsioon: Slovakkia, Valgevene, Austria, Poola

Riia kvalifikatsioon: Läti, Prantsusmaa, Itaalia, Ungari

Norra (linn selgumata) kvalifikatsioon: Norra, Taani, Korea, Sloveenia