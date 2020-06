Palgakärpega nõustunud Rooba: endiselt soovin, et Soome ei jääks minu laeks

26-aastane Robert Rooba jättis teist aastat järjest Soome kõrgliigas selja taha tulemusliku hooaja, kirjutab ERR Sport. Poolikuks jäänud põhiturniiril sündis 51 mänguga 11 väravat ja 13 resultatiivset söötu.

"Natuke segased emotsioonid," rääkis Rooba intervjuus ERR-ile. "Loomulikult on igasugused auhinnad alati toredad, väga tore on olla Eesti aasta parim hokimängija, aga loodan siiralt, et tulevikus on sellele auhinnale kordades tugevam konkurents ning meie tipphoki latv läheb tugevamaks."

"Jäähoki on paraku selline mäng, kus publik on pool sündmusest ja ilma publikuta oleks olnud suhteliselt võimatu jätkata," rääkis Rooba koroonaviirusest tingitud mängupausist.

Rooba leping Jyväskylä meeskonnaga kestab veel ühe hooaja, kuigi nõustuda tuli palgakärpega. "Klubiga ühiselt läbirääkimisi pidades jõudsime kokkuleppele teatud palgalangetuses, tulime üksteisele vastu. Need nüansid olid väikesed, aga leidsime lahenduse, millega klubi jääb majanduslikult ellu," selgitas Rooba.