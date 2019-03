OTSEPILT DELFI TV-s | Coolbet Hokiliigas kohtuvad Tallinna Kalev/Viking ja Välk 494

Tartu meeskond Välk 494 on juba võidu kindlustanud ning kroonitakse täna Eesti meistriks. Coolbet Hokiliiga jätkub teise etapina play-off karikamängudega, kus mängitakse välja Eesti karikas.

Enne Coolbet Hokiliiga viimaseid mänge on Välk 494-l 44 puntki, 32 punktiga on hõbedasel positsioonil Tallinna Kalev/Viking ning 21 punktiga pronksikarva kohal Narva PSK. HC Everest on neljandal positisoonil 5 punktiga.