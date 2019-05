OTSEBLOGI | Kas Eesti hokikoondisel avaneb võimalus tõusta kodusel MM-turniiril medalile?

Turniiritabel on aga sedavõrd tihe, et tänase edu korral oleks Eestil võimalus tõusta kuue meeskonna konkurentsis kolmandaks ehk pronksmedalitele. Eesti-Ukraina mäng algab kell 20.00 Tondiraba hallis.

Et Eestil säiliks medališanss peab Poola eelnevalt alistama Jaapani ja seda normaalajal. See kohtumine algab kell 16.30.

Turniirivõitu ja pääset kõrgemale jahivad viimasel mängudepäeval Poola ning Rumeenia. Mõlemal on 10 punkti, omavahelise mängu võitis lisaajal 3:2 Rumeenia. See tähendab, et võrdsete punktide korral on eelis neil. Rumeenia kohtub viimases voorus Hollandiga, mäng algab kell 13.00.



Standings provided by Sofascore LiveScore

Jäähoki: Eesti - Ukraina Teine kolmandik on alanud! Avakolmandik on lõppenud! Eesti küll hoidis litrit rohkem ning tegi rohkem pealeviskeid (13:10), kuid ukrainlased kasutasid oma võimalused tunduvalt paremini ära ning lähevad pausile 3:1 eduseisus. Ukraina kasutab arvulise ülekaalu ära - karistust oli jäänud veel 17 sekundit... Vastased lähevad terava nurga alt visatud värava abil 3:1 juhtima. Roman Andrejev teenib mängu esimesed kaks karistusminutit ning Eesti jääb vähemusse. Eesti on teinud selgelt rohkem pealeviskeid (9:3), ent Ukraina hoiab eduseisust endiselt kinni. Meie tabamuse eest hoolitses Aleksandr Petrov, realiseerides Andrei Makrovi söödu. Tere õhtust! Otsustav kohtumine Eesti ja Ukraina vahel on juba alanud ning seda väga tuliselt: juba esimese nelja minutiga oleme näinud kolme väravat! Paraku on kaks neist tulnud Ukraina kasuks - vastased juhivad 2:1.