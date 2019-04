OTSE DELFI TV-s | U18 hokikoondis kohtub MM-turniiril Poolaga

View this post on Instagram

Eilse mängu järel jagas Jüri Roobale omi kommentaare ka Eesti U18 koondise väravavahtide treener Andrus Ahi #eestihoki . . . Kohtumiseni homme kell 12.30 Delfi TVs kui #pääsukesed madistavad Poolaga! . . . #iihf #u18worlds #rannarootsi #terepiim #autocarautorent