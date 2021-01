Olümpiavõitja mõisteti raskes joobes juhtimise eest vangi

49-aastane Salo tegi mullu augustis Köpingi lähistel avarii, kui sõitis teelt välja. Kohale saabunud politsei leidis rootslase oma autost magamast ning mõõtis tal 3,06-promillise joobe.

"Ma ei sea kahtluse alla seda promillide sisaldust. On kummaline, et ma olin veel elus," sõnas Salo Västmanlandi ringkonnakohtu istungil. Rootslane võttis süü täielikult omaks nii politsei ülekuulamisel kui kohtus.

Ka sotsiaalmeedias on endine hokistaar endale tuhka pähe raputanud. "Minu tegemistele pole vabandusi. Hoolitsege enda eest,“ kirjutas ta oktoobrikuus Facebookis, kui teda ähvardas kuni kahe aasta pikkune vanglakaristus.

Salo advokaat Erika Lindquist teatas kohtuistungi järel, et nad kaebavad otsuse apellatsioonikohtusse. "Kaebame kohtuotsuse edasi. Ta on kuriteo üles tunnistanud ja oma vastutuse võtnud, ta on varem karistamata ja hooliv inimene, kes elab korralikes tingimustes. Tema naine ütleb, et teda on juba mitmel viisil karistatud, meedias üles poodud ja juhiluba ära võetud," sõnas Lindquist.

Salo mängis maailma tugevaimas hokiliigas, NHLis 12 hooaega, esindades New York Islandersi, Edmonton Oilersit ja Colorado Avalanche`i.

1994. aastal tuli Salo Lillehammeri olümpial Rootsi koondisega olümpiavõitjaks, tõustes finaalmängus Kanada vastu rootslaste üheks kangelaseks. Neli aastat hiljem pälvis ta ka maailmameistritiitli. Lisaks on Salo auhinnakapis kaks MM-hõbedat ja neli MM-pronksi.