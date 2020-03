NHLis mängiv venelane: jään elama USA-sse, mulle ei meeldi, mis Venemaal toimub

Zadorov sõnas Sport24-le, et kui ta peab tulevikus elukohaks valima kas Venemaa või USA, otsustab ta kindlasti Ameerika kasuks. "Mulle ei meeldi, mis hetkel Venemaal toimub. Seetõttu oleks minu pere jaoks USA parim valik," rääkis Avalanche`i kaitsemängija.

Küsimusele, mis 24-aastasele venelasele USA-s kõige rohkem ja kõige vähem meeldib, vastas ta: "Kõige rohkem meeldib mulle stabiilsus. Ei meeldi... Raske öelda. Võimalik, et see, et inimesed võivad kodus tulirelvi omada."

Mõistagi on Zadorovi sõnavõtt saanud Venemaal kõva kriitikat. Näiteks ütles liberaaldemokraatliku partei duumasaadik Mihhail Degtjarjov: "Noor hokimees, kes on CSKA kasvandik, ja mängib nüüd NHLis, räägib olukorrast Venemaal. Mida täpselt tegi nooruke Zadorov, kui ta oli veel Venemaal, et ta teab, et nüüd on meil midagi eriskummalist juhtunud?"

Degtjarjov meenutas, et Zadorov lahkus Venemaalt juba 17-aastaselt, kui liitus Kanada klubiga London Knights.

Venemaa riigiduuma asespiiker Igor Lebedev võttis Zadorovi avaldust rahulikult. "Kas me peaks teda nüüd kividega loopima hakkama või mis? Kümned tuhanded inimesed kolivad igal aastal USA-sse - see pole üllatav ega veider. Kõik on korras," rahustas Lebedev kaasmaalasi.